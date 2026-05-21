Звезда «Доктора Хауса». Лизе Эдельштейн — 60

21 мая американской актрисе и драматургу Лизе Эдельштейн исполнилось 60 лет. Она родилась в 1966 году в Бостоне (штат Массачусетс) в еврейской семье.

После окончания школы перебралась в Нью-Йорк и начала изучать театральное искусство. В 1991-м получила эпизодическую роль визажиста в фильме Оливера Стоуна «The Doors». Также Эдельштейн снималась в эпизодах популярных шоу «Скорая помощь», «Западное крыло» и «Элли Макбил».

Широкую известность актриса получила благодаря роли доктора Лизы Кадди в сериале «Доктор Хаус» (2004–2012). Она покинула шоу перед финальным сезоном, чтобы сосредоточиться на других проектах. Впоследствии Эдельштейн появилась в сериалах «Инструкция по разводу для женщин» (2014–2018), «Хорошая жена» (2009–2016), «Хороший доктор» (2017–2024), «Метод Комински» (2018–2021) и «911: Одинокая звезда» (2020–2025). Ее фильмография насчитывает более 90 ролей.

«Мне неважно, буду ли я главной звездой. Мне нравится быть частью ансамбля», — говорила она.

Эдельштейн — вегетарианка. В 2012-м снялась для рекламной кампании международной организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA). Она позировала обнаженной на свекольных листьях.

С 2014 года замужем за художником Робертом Расселлом. Своих детей у актрисы нет, она воспитывает двоих сыновей мужа от предыдущего брака. Практикует классическую йогу.

