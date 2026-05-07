Дело бывшего гендиректора «Торпедо» о подкупе арбитров передали в суд

Дело бывшего генерального директора футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова о подкупе 13 арбитров, повлиявшем на результаты 20 матчей, направлено в суд. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленник в составе организованной группы совместно с владельцем клуба и его сотрудником оказали противоправное влияние на результаты 20 матчей — они вступали в сговор со спортивными судьями.

Общим условием для передачи средств спортивным судьям была победа клуба в предстоящей игре. Суммы вознаграждений варьировались от 500 тысяч до 3 млн рублей, в зависимости от степени важности предстоящего матча.

В июне прошлого года стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. Дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Оба отправлены под арест.

Решение об исключении «Торпедо» из российской Премьер-лиги (РПЛ) было принято 10 июля. Клуб играет в Первой лиге. Клуб также был оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Ранее в РФС назвали условие восстановления отстраненных из-за расследования судей.

 
