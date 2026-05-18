В российском супермаркете появились полки товаров с повышенным содержанием полезных веществ

«Перекресток» и Роскачество запустили полки с функциональными продуктами

В «Перекрестке» запустили полки с функциональными продуктами (с повышенным содержанием полезных веществ), сообщает пресс-служба компании.

Всего на данный момент в линейку функциональных продуктов включили 101 уникальную позицию, прошедшую сертификацию «Роскачество – функциональное питание».

Новые полки запустили в пилотном режиме в пяти супермаркетах сети.

Ключевой особенностью функциональных продуктов является повышенное содержание полезных компонентов, среди которых нутриенты, пищевые волокна, витамины и минеральные вещества.

В ассортимент функциональных продуктов вошли батончики, снеки, печенье, напитки, хлеб, хлебцы, шоколад и мороженое. В дальнейшем перечень продуктов планируется расширить.

«Функциональные продукты становятся важной частью повседневного рациона. Для нас важно обеспечить покупателю доступ к таким решениям и одновременно гарантировать их качество», — отметил директор по качеству торговой сети «Перекресток» Сергей Тюветский.

Также заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева добавила, что запуск функциональных полок – это практический шаг к формированию доступной среды для здорового питания.

«Сертификация 101 уникальной позиций — это гарантия для покупателя, что каждая порция такого продукта содержит необходимые нутриенты. Это не просто расширение ассортимента, а реальный вклад в увеличение продолжительности и качества жизни россиян», — сказала она.

Также директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН, профессор Оксана Драпкина отметила, что нельзя недооценивать вовлеченность бизнеса в формирование культуры здоровья.

«Специализированная полка с функциональными продуктами помогает покупателю сориентироваться и сделать более осознанный выбор. Функциональные продукты действительно могут быть полезны в условиях высокой нагрузки и дефицита времени», — сказала она.

Напомним, понятие «функциональный пищевой продукт» закреплено в государственных стандартах (ГОСТ). Вся представленная продукция проходит многоэтапную сертификацию органом по сертификации «Роскачество — функциональное питание», включающую аудит производства с отбором проб, лабораторные исследования состава и документарную проверку.