Липосакция по ОМС: блажь или благо

В 2025 году, по словам директора государственного научного центра «НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова» Минздрава России Натальи Мокрышевой, врачи насчитали 36 млн граждан России с диагнозом «ожирение». Больше всего оказалось женщин — 27,4%, у мужчин показатель «поскромнее» — 20,6%.

Но вы только вдумайтесь! 25% нашей страны в общем имеют не просто лишний вес, а диагноз — «ожирение»!

При этом Геннадий Онищенко отметил, что ожирение еще и помолодело. И это пугает. Каждый, кто страдает от плюса на весах, теряет почти шесть лет своей жизни. Согласитесь, это очень много! По его же словам, Россия входит в топ-10 стран по темпам увеличения числа молодежи с ожирением.

В Минздраве решили взять этот вопрос под контроль. Не так давно министр Михаил Мурашко сообщил, что теперь каждый россиянин с этим диагнозом может абсолютно бесплатно, по ОМС, получить хирургическую помощь. Какую конкретно, он не уточнил, но среди возможных вариантов — липосакция, удаление излишка кожи или различные бариатрические операции, в том числе резекция желудка, если к такому вмешательству есть показания.

Я всеми руками и ногами поддерживаю данное решение. Действительно, лишний вес стал бичом нашего времени. И если государство готово помочь с решением проблемы ожирения, то ему можно только поаплодировать. Но давайте вспомним, что у многих, в том числе и среди молодежи, ожирение — не причина, а следствие неправильного образа жизни, нарушения питания, нехватки ресурсов на поддержание баланса «работа-жизнь». То есть многим людям старшего поколения банально некогда заниматься собой. «Спортзал, правильное питание, здоровый сон? Что это?» ― спросят наши родители. «Мы не знаем, ― ответим им мы, ― хотя и очень стараемся». А молодежь не видит смысла отказывать себе в быстрых и доступных дофаминах в виде, например, лавандового рафа, в котором в среднем 220–350 ккал на порцию. И ничего страшного, если баловать себя от случая к случаю, но если это превращается в ежедневную рутину, то здесь возникают вопросы. А еще Онищенко напоминает, что человек с ожирением на 98% чаще имеет риск возникновения инсульта, оно же на 50% увеличивает риск развития инфарктов. Страшно? Страшно!

В случае, если значительный лишний вес уже имеется, для кого-то хирургическое вмешательство может стать трамплином в новую жизнь. Но для этого необходимо изменить образ жизни, которого человек придерживался «до».

Давайте зададимся вопросом: что же должно быть в качестве своеобразной «подушки безопасности» у человека, который решится на эти сложные и не самые безобидные медицинские манипуляции? Во-первых, запас финансов, ведь с избавлением от жира придется расстаться и с привычками, которые в свое время привели человека на операционный стол. А это значит, что необходимо будет пересмотреть свой рацион в пользу полезных и отнюдь не самых дешевых продуктов питания. После реабилитации приобрести абонемент в спортзал или хотя бы качественную экипировку, ведь тренеры по бегу говорят, что, например, неправильные кроссовки могут привести как минимум к плоскостопию. А про максимум даже и рассказывать не буду. Расходы? Расходы! Хотя ходить можно и вокруг дома, и по лестнице в многоэтажке, если нет противопоказаний. Тоже полезно. Будет ли после этих манипуляций за государственный счет предоставлена услуга психолога, чтобы человек снова не ушел в отрыв неправильного образа жизни? Как будет выстраиваться дальнейшая работа по просвещению уже прошедших операцию ― будут ли с ними какое-то время работать диетолог и нутрициолог? И в какую сумму это обойдется бюджету?

С другой стороны: а не расслабит ли это нас еще больше? Ведь если все равно бесплатно откачают избыточный жир или «урежут» желудок, можно ни в чем себе не отказывать.

Вообще было бы неплохо предоставить также льготы в виде общения с профильными специалистами на безвозмездной основе всем гражданам, а не только по показаниям. Глядишь, и людей с ожирением станет меньше.

А если уж и мечтать по полной, то хорошо бы и качественную бесплатную стоматологию организовать. Ведь у многих там полная беда. А возможности привести в порядок аппарат — я сейчас про ротовой, — которым надо тщательно пережевывать полезную пищу, нет. Давайте отправим запросы во вселенную, может быть, откликнется?

