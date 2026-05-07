Любовница погибшего во время БДСМ-сессии мужчины выплатит его семье $530 тысяч

Ivan Gran/Shutterstock/FOTODOM

В Италии гражданский суд обязал 67-летнюю Джанну Дамонте выплатить $530 тысяч жене и троим детям ее любовника, погибшего во время БДСМ-сессии с ней. Мужчина задохнулся, будучи привязанным к столбу с ошейником и наручниками, пишет Mirror.

Пара, состоявшая в любовных отношениях более 20 лет, встретилась после обеда, выпила алкоголь и пошли домой. По словам Дамонте, они на протяжении десяти лет экспериментировали с эротическими играми, и тот день не был исключением. Она утверждает, что именно мужчина настоял на связывании, выбрал оборудование и попросил оставить его привязанным на несколько часов. Женщина ушла в офис, а вернувшись примерно через три часа, обнаружила любовника стонущим от боли и находящимся при смерти.

Она вызвала скорую, но спасти мужчину не удалось. Следователи нашли на месте пустые бутылки, веревки, наручники и отметили, что высокая температура воздуха в тот день усугубила состояние жертвы.

В 2022 году Дамонте признали виновной в непредумышленном убийстве и приговорили к одному году тюремного заключения, хотя судья тогда подчеркнул, что сам погибший «активно способствовал его смерти». В мае 2026 года гражданский суд в Алессандрии постановил выплатить компенсацию семье итальянца.

Адвокат семьи Граттарола выразил удовлетворение решением, отметив, что, если не последует апелляции, это «крайне болезненное дело» наконец будет закрыто.

Ранее эксперты назвали неожиданную пользу БДСМ для отношений.

 
