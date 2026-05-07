Любовница погибшего во время БДСМ-сессии мужчины выплатит его семье $530 тысяч

В Италии гражданский суд обязал 67-летнюю Джанну Дамонте выплатить $530 тысяч жене и троим детям ее любовника, погибшего во время БДСМ-сессии с ней. Мужчина задохнулся, будучи привязанным к столбу с ошейником и наручниками, пишет Mirror.

Пара, состоявшая в любовных отношениях более 20 лет, встретилась после обеда, выпила алкоголь и пошли домой. По словам Дамонте, они на протяжении десяти лет экспериментировали с эротическими играми, и тот день не был исключением. Она утверждает, что именно мужчина настоял на связывании, выбрал оборудование и попросил оставить его привязанным на несколько часов. Женщина ушла в офис, а вернувшись примерно через три часа, обнаружила любовника стонущим от боли и находящимся при смерти.

Она вызвала скорую, но спасти мужчину не удалось. Следователи нашли на месте пустые бутылки, веревки, наручники и отметили, что высокая температура воздуха в тот день усугубила состояние жертвы.

В 2022 году Дамонте признали виновной в непредумышленном убийстве и приговорили к одному году тюремного заключения, хотя судья тогда подчеркнул, что сам погибший «активно способствовал его смерти». В мае 2026 года гражданский суд в Алессандрии постановил выплатить компенсацию семье итальянца.

Адвокат семьи Граттарола выразил удовлетворение решением, отметив, что, если не последует апелляции, это «крайне болезненное дело» наконец будет закрыто.

