Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Спасатели эвакуировали с горы Эльбрус 61-летнего туриста

МЧС РФ: с Эльбруса эвакуирован 61-летний мужчина с травмой ноги

Сотрудники МЧС РФ эвакуировали с горы Эльбрус 61-летнего туриста, получившего травму ноги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере «Макс».

Как уточняется, мужчина не регистрировался перед тем, как отправиться на восхождение.

«61-летнего туриста из Московской области эвакуировали на поляну Азау, от медицинской помощи отказался», — говорится в сообщении.

На месте работали 15 сотрудников ведомства, использовались три единицы техники, отметили в пресс-службе. Там также напомнили туристам о мерах безопасности при организации походов.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее. Гора включена в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». Ее пытаются покорить тысячи альпинистов. Однако восхождение на Эльбрус может быть опасным из-за специфического географического положения горы и непредсказуемой погоды.

Ранее 25 альпинистов застряли на Эльбрусе после обрыва канатной дороги.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!