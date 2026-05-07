Спасатели эвакуировали с горы Эльбрус 61-летнего туриста

Сотрудники МЧС РФ эвакуировали с горы Эльбрус 61-летнего туриста, получившего травму ноги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере «Макс».

Как уточняется, мужчина не регистрировался перед тем, как отправиться на восхождение.

«61-летнего туриста из Московской области эвакуировали на поляну Азау, от медицинской помощи отказался», — говорится в сообщении.

На месте работали 15 сотрудников ведомства, использовались три единицы техники, отметили в пресс-службе. Там также напомнили туристам о мерах безопасности при организации походов.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее. Гора включена в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». Ее пытаются покорить тысячи альпинистов. Однако восхождение на Эльбрус может быть опасным из-за специфического географического положения горы и непредсказуемой погоды.

Ранее 25 альпинистов застряли на Эльбрусе после обрыва канатной дороги.