Развод, хейт и смена имени: куда пропал внук Пугачевой Никита Пресняков

Музыканту и актеру Никите Преснякову исполнилось 35 лет. Он родился в известной артистической семье, но с юности сам строил свой творческий путь. И у него получилось: уже к 25 годам Пресняков снимался в кассовых фильмах, побеждал в телевизионных шоу и выступал на одной сцене с мировыми звездами. В 2022 году артист уехал из России в США, где теперь работает под псевдонимом Nick Pres. Как сегодня живет Никита Пресняков и планирует ли он вернуться на родину — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Никиты Преснякова

Никита Пресняков родился 21 мая 1991 года в Лондоне. Его родители — певица Кристина Орбакайте и музыкант Владимир Пресняков — младший. По материнской линии он внук Аллы Пугачевой, по отцовской — музыкантов Владимира Преснякова — старшего и Елены Пресняковой. В детстве Никита много путешествовал — родители брали его с собой на гастроли.

«Я постоянно ездил по всему миру с родителями: они брали меня во всевозможные туры — я просто жил за кулисами. Иногда даже не мог отследить, в какой я стране: все время какие-то коридоры — гримерки — концерты — гримерки — самолет — улица — улица — гримерка — концерт. Половина моего детства прошла в таких турах», — вспоминал он о детстве.

Несмотря на то, что мальчик рос среди музыкантов, с ранних лет он больше интересовался кино. Особенно ему нравились фильмы в жанре «экшен», а после просмотра «Матрицы» Никита окончательно определился с выбором профессии. В 2004 году Пресняков поступил на режиссерский факультет Нью-Йоркской киноакадемии, где во время учебы осваивал не только режиссуру, но и другие аспекты кинопроизводства.

«Я учился не на режиссера. Точнее, не только на режиссера. Курс называется Filmmaking. Там ты учишься и на оператора, и на режиссера, и на монтажера… В группе все меняются друг с другом ролями», — рассказывал он.

Роли Никиты Преснякова в кино

Никита Пресняков дебютировал в кино еще в детстве: в 1997 году он снялся в эпизоде короткометражного фильма «Дорога, дорогой, дорогая…», главные роли в котором сыграли его родители. В следующий раз он появился на экране в фантастическом триллере Романа Прыгунова «Индиго» (2008), где сыграл одну из второстепенных ролей. Первой большой киноработой артиста стала роль таксиста Пашки Бондарева в первых и вторых «Елках» (2010, 2011). В 2014 году фильмография Никиты Преснякова пополнилась еще несколькими проектами: он сыграл Зака в боевике «Охота за призраком», Аркадия в комедии «Корпоратив», музыканта по прозвищу Моцарт в сериале «Дело ангела» и Диму Стечкина в проекте «Копы из Перетопа».

Актер также занимался озвучиванием анимационных проектов: его голосом говорят персонажи мультфильмов «Риф 3D» (2012), «Суперкоманда» (2013), «Крякнутые каникулы» (2016), «Рок Дог» (2016) и «Рок Дог 2» (2020).

В числе других киноработ Никиты Преснякова — фильм совместного производства России и США «Максимальный удар» (2017): актер сыграл одну из эпизодических ролей, а его партнерами в кадре стали Александр Невский, Евгений Стычкин, Эрик Робертс, Дэнни Трехо, Марк Дакаскос и другие звезды. Также его можно увидеть в научно-фантастическом сериале Алексея Голубева «Наследие» (2021).

Музыкальная карьера Никиты Преснякова

Еще в подростковом возрасте Никита Пресняков увлекся альтернативным роком: его любимыми командами были Linkin Park, Korn, Limp Bizkit, Nirvana, Sum 41. В 2014 году он собрал собственную группу AquaStone, которую позже переименовал в Multiverse. Уже в феврале 2015 года коллектив представил первый сингл «Radiate», а осенью того же года — клип на песню «Выстрел» (русскоязычную версию композиции «One Shot»).

Осенью 2015-го Multiverse стали специальным гостем двух московских концертов Limp Bizkit. После выступления Пресняков рассказывал, что знакомство с Фредом Дерстом началось в соцсети: он отправил музыканту несколько треков Multiverse и в тот же день получил ответ.

«Я не ожидал, что он напишет, но через пару часов пришло сообщение, он писал, что ему понравился наш материал. А потом написали люди из команды Фреда, которые сообщили о том, что он едет в Москву и хотел бы встретиться, чтобы обсудить сотрудничество. После этого меня трясло неделю», — вспоминал он.

В том же 2015 году Multiverse приняли участие в проекте «Главная сцена», где дошли до финала, а в ноябре выпустили новый сингл «My Light». В 2016-м группа представила еще две композиции — «Heroes Inside» и «Mad Days», а также дала большой сольный концерт в московском клубе Rock House. В апреле 2017 года Multiverse снова сыграли на разогреве у мировых знаменитостей — на этот раз у британской рок-группы Asking Alexandria.

Первый и единственный студийный альбом группы вышел в сентябре 2018 года. Пластинка получила название «Beyond» и состояла из 13 англоязычных композиций. Пресняков описывал ее как работу о личном опыте и восприятии окружающего мира: «Альбом передает наши наблюдения о философской стороне этого мира, личные переживания своего существования в социуме, развитие сил внутри себя». В том же году Multiverse записали музыку для сериала «Триггер»: специально для проекта группа подготовила треки «Everytime» и «To Pray», а также кавер на хит Nirvana «Where Did You Sleep Last Night».

Телепроекты Никиты Преснякова

Еще до создания Multiverse Никита Пресняков был частым гостем музыкальных телешоу. В 2012 году он стал победителем передачи перевоплощений «ШоумаSтгоуон», в 2013-м занял второе место в пятом сезоне проекта «Две звезды» на Первом канале, а в 2014-м — разделил главный приз шоу «Точь-в-точь» с певицей Ириной Дубцовой.

Среди других телепроектов Никиты Преснякова — «Точь-в-точь. Суперсезон» (2016), «Ледниковый период» (2021) и шоу перевоплощений «Маска» (2022). Артиста также приглашали принять участие в проекте «Голос», но он отказался, заявив, что подобные передачи отнимают слишком много времени и совсем не помогают продвижению собственного музыкального материала.

Личная жизнь Никиты Преснякова

Одним из первых публичных романов Никиты Преснякова стали отношения с казахстанской актрисой Аидой Калиевой, вместе с которой он учился в Нью-Йоркской киноакадемии. Их отношения продолжались около четырех лет, в 2013 году Никита сделал Аиде предложение, однако до свадьбы дело так и не дошло — уже летом 2014-го стало известно о расставании пары.

В это же время Пресняков впервые появился на публике с новой избранницей — Алиной Красновой. Девушка была его давней знакомой и соседкой по даче: семья Красновой жила рядом с загородным домом Аллы Пугачевой в Подмосковье. В марте 2017 года Пресняков сделал возлюбленной предложение, а уже в июле пара сыграла пышную свадьбу. Несколько лет супруги прожили в России, а в 2022 году переехали в США. В августе 2025 года пара объявила о разводе.

«Мы были вместе почти десятилетие. Встретили друг друга очень рано, когда еще только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным: светом, радостью, сложностями, ростом. Мы прошли многое и всегда будем благодарны друг другу за этот путь. Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап», — говорилось в их совместном заявлении.

После объявления о разводе Пресняков отвечал на комментарии подписчиков и просил их не делать выводов о причинах расставания со стороны: «Не надо, пожалуйста, гадать своей «очевидностью», когда вы понятия не имеете, что у нас происходило за 10 лет».

Где и с кем сегодня живет Никита Пресняков

Никита Пресняков живет в Калифорнии, где c 2023 года работает под псевдонимом Nick Pres. Он занимается клипмейкингом, сотрудничает с американскими артистами, развивает собственную музыкальную студию и выступает с группой Multiverse. Помимо авторской музыки, Пресняков дает концерты для русскоязычной аудитории в США. В мае 2026 года он выступил в Лос-Анджелесе с программой «Ночь хитов нулевых!», которую приурочил к празднованию Дня Победы. В рамках концерта он исполнил каверы на песни Жанны Агузаровой, Владимира Преснякова, Аллы Пугачевой и других популярных исполнителей.

Возвращаться в Россию Никита Пресняков пока не планирует. Артист уверен, что в США у него гораздо больше профессиональных возможностей — и, что немаловажно, никто не упрекает его в том, что он строит карьеру благодаря известным родственникам.

«Вечный негатив и хейт на ровном месте в мой адрес (на родине из-за бабушкиной славы. А в Штатах все по-другому). Я тут сам по себе, и никто не будет меня с кем-то сравнивать или упрекать в чем-то. Я стал намного сильнее, появились новые цели, новые навыки, друзья», — говорил он в ноябре 2025 года.