В Яндекс Go назвали самое популярное время заказа такси ночью в Москве

Ночью с субботы на воскресенье количество пользователей, который изучают маршруты и расписание общественного транспорта, выше, чем в то же время в будни, следует из результатов исследования сервиса «Транспорт» в Яндекс Go в преддверии акции «Ночь в музее».

По данным сервиса, с 22:00 до 5:00 по будням и в выходные жители Москвы и гости столицы активнее пользуются кикшерингом. В компании отметили, что каждая седьмая аренда самоката совершается ночью, а средняя длина аренды увеличивается на 15-20%. На спрос влияют события и фестивали, добавили в сервисе. Так, в прошлогоднюю «Ночь в музее» количество поездок превысило обычный уровень выходного дня более чем в два раза.

Самым популярным способом передвижения по городу ночью остается такси, отметили в сервисе. По данным компании, спрос на такси особенно начинает расти уже с 19:00 по будням. Ночами с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье пик заказов обычно наступает за час до полуночи. «Ночь в музее» пройдет в один из самых загруженных ночных периодов недели – с 23:00 до 01:30, когда посетители будут разъезжаться после завершения основной программы, и с 01:30 до 03:00 — после закрытия остальных площадок и заведений. Также в компании отметили, что в моменты, когда водителей на линии значительно меньше, чем заказов в конкретном районе, в сервисе автоматически включается повышающий коэффициент — он влияет на цену поездки.

По выходным в Москве ночью совершается в 2 раза больше заказов такси, чем в аналогичное время по будням. Чаще всего такси вызывают в центре города и в районе пересадочных узлов. Также по выходным количество заказов в тарифе «Комфорт+» увеличивается вдвое, а в тарифе Ultima – в 2-3 раза.

Напомним, акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 16 мая. В сервисе добавили, что, если рядом с площадкой мероприятия много желающих вызвать такси, то можно пройти несколько минут до менее загруженной точки или ближайшей остановки или немного подождать снижения спроса. Также в цену поездки входят подача автомобиля, километры и минуты по тарифу. Ночные поездки в среднем на 20–30% длиннее дневных.