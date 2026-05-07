Ирландский журналист Боуз: Каллас может говорить только о ненависти к России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не имеет необходимой дипломатической квалификации и способна только выражать ненависть к России. Такое мнение высказал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.

Он отметил, что у Каллас нет профильного образования, которое необходимо главе европейской дипломатии, и соответствующего опыта работы до назначения на этот высокий пост.

«Единственное, что она может сказать, — это то, что она ненавидит Россию и русских», — констатировал Боуз.

По его мнению, риторика Каллас является прямым отражением нынешнего состояния Евросоюза в целом — с обострившимися конфликтами, проявлениями расизма и нарушением основополагающих ценностей, включая свободу слова.

Риторика Каи Каллас носит ярко выраженный антироссийский характер еще с тех пор, как она занимала пост премьер-министра Эстонии. После начала СВО она неоднократно выступала с призывами к ужесточению санкций, запрету на выдачу шенгенских виз россиянам и другим способам давления на РФ. Ей, в частности, принадлежит фраза о том, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

На февральской Мюнхенской конференции по безопасности Каллас заявляла, что РФ готовится к нападению на Европу, и призывала в связи с этим нарастить военные расходы ЕС. Недавно она начала лоббировать введение запрета на въезд участников СВО в Евросоюз.

Ранее российский посол назвал Каллас необразованной, неотесанной и глупой.