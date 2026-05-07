Чемезов рассказал о высокой скорострельности РСЗО «Сарма»

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма», поставки которой в войска стартовали в 2025 году, может выполнить полный залп всего за 18 секунд. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

Он отметил, что ключевыми достоинствами установки являются высокая мобильность, мощь и защищенность. По словам Чемезова, у «Сармы» предусмотрена бронированная кабина экипажа.

«Требуется всего три минуты, чтобы выйти и подготовиться к стрельбе, и три минуты тоже, чтобы уйти с позиции. Это очень мобильно. Для полного залпа необходимо всего 18 секунд», — сказал глава корпорации.

Установка смонтирована на четырехосном полноприводном шасси и несет пакет из шести направляющих для реактивных высокоточных снарядов калибра 300 мм. При этом расчет может готовиться к стрельбе и вести огонь, находясь в защищенной кабине.

Россия впервые продемонстрировала новую РСЗО «Сарма» на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде в феврале. Ее представили как средство огневого поражения в составе единого разведывательно-ударного комплекса. Отмечалось, что партия установок уже поступила в ВС России и проходит испытания в условиях СВО.

Ранее в России допустили появления оружия «на новых физических принципах».