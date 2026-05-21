«Было очень страшно». Два человека погибли из-за атаки БПЛА в Сызрани

В Сызрани после атаки БПЛА до конца недели отменили массовые мероприятия

Украинские беспилотники вновь атаковали Сызрань Самарской области. Ночные удары унесли жизни двух человек, на этом фоне в городе отменили все массовые развлекательные мероприятия. После атаки на одном из предприятий произошел пожар — местные жители обратили внимание на «огромные клубы черного дыма». Возгорание уже локализовали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Сызрани Самарской области в результате ночной атаки украинских беспилотников погибли два человека, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Из‑за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь», — отметил он.

В связи с гибелью горожан администрация Сызрани отменила «все увеселительные, массовые, спортивные и зрелищные мероприятия до конца текущей недели».

Мэр Сызрани Сергей Володченков заверил, что ситуация в городе контролируемая — школы, детские сады и другие учреждения работают в штатном режиме . «Никакой угрозы нефтяных дождей после удара по НПЗ нет. Сам пожар на предприятии уже локализован», — добавил он в беседе с Daily Storm.

В Сызрани расположен нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) — один из основных поставщиков моторного топлива в Поволжье и центральной части России. Как сообщает Telegram-канал «Два майора», НПЗ в 2022–2026 годах неоднократно подвергался атакам украинских БПЛА, что приводило к временным остановкам работы и пожарам.

Власти призвали местных жителей не приближаться к обломкам БПЛА и не публиковать фотографии и видеозаписи с мест ударов беспилотников. Однако такие материалы все же появились в украинских каналах, заявили в городской администрации.

«Враг использует в своих целях все, что публикуется в соцсетях и мессенджерах. Еще раз предупреждаем. Публикация фото, видео и подробностей мест атак БПЛА строго запрещена!» — говорится в сообщении мэрии.

Такие материалы направляются в следственные органы и расцениваются как пособничество и передача разведданных, добавили в администрации.

О введении режима беспилотной опасности в Самарской области Федорищев сообщил в 4:45 по местному времени (3:45 мск), о его отмене глава региона проинформировал в 9:50 (8:50 мск). Какое количество БПЛА уничтожили над регионом, не сообщалась. По информации Минобороны, накануне вечером и прошедшей ночью над Россией сбили 121 украинский беспилотник.

На фоне атаки БПЛА в аэропорту Самары действовали ограничения на взлет и посадку самолетов.

«Страшно это все»

Над Сызранью ранним утром произошло более десяти «громких взрывов», после этого в одном из районов начался пожар, сообщает SHOT. Эту информацию подтверждают местные жители.

«Было очень страшно, когда услышала звуки взрывов с утра. Мы живем не рядом с НПЗ, поэтому и запаха гари не чувствуем. Брат соседки сказал, что рядом с заводом полыхало, но спасатели оперативно все ликвидировали», — поделилась жительница Сызрани Елена в разговоре с Daily Storm.

Другой собеседник издания, местный житель Виктор, обратил внимание на «огромные клубы черного дыма» и рассказал, что дома в частном секторе пострадали.

«Страшно это все, конечно. Но в целом дышать на улице нормально. Видать, быстро пожар потушили», — добавил он.

Какие БПЛА могли атаковать Сызрань?

Сызрань могли атаковать украинские беспилотники Ан-196 «Лютый» или ФП-2, считает основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев. Однако могли применяться и более скоростные средства поражения, сообщил он в беседе с aif.ru.

«Нужно понимать, что начинается эра реактивной беспилотной авиации. Поэтому здесь могли уже принимать участие реактивные беспилотники ВСУ», — сказал он.

По мнению Кодратьева, технические характеристики БПЛА и их траектория полета указывают на то, что дроны запускались с территории Украины. «С максимальной вероятностью самой удобной точкой для пуска является Харьковская область», — добавил эксперт.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к расширению географии «дальнобойных санкций» в виде ударов по территории России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его заявление «наглым».

«Нагло заявляет о новых, как он сформулировал, дальнобойных санкциях в отношении России и ведет курс на дальнейшую эскалацию конфликта», — подчеркнула она на брифинге 21 мая.

При этом Зеленский забывает уточнить, что ВСУ наносят удары по мирным жителям, добавила Захарова.