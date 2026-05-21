«Умрем же, сограждане, за Украину!» Почему ядерного ответа НАТО не будет

Реакция НАТО на применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта будет «разрушительной». Об этом заявил в среду генсек альянса Марк Рютте в Брюсселе. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок представил, как это могло бы выглядеть на практике.

Москва уже неоднократно отвечала на заявления западных стран о возможности применения Россией специального вооружения.

Ранее посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов заявил, что Россия опровергает беспочвенные спекуляции о том, что в Москве якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине.

Поэтому все дальнейшие рассуждения автора о возможности применения ядерного оружия как со стороны России, так и со стороны НАТО носят исключительно гипотетический характер и выглядят только в виде предположений и версий.

Но для начала надо отметить, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте последнее время в ходе своих выступлений часто выходит за пределы отведенных ему полномочий в рамках альянса и выступает не как секретарь блока, а как минимум как верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами. То есть как-то забывает, что НАТО — это по большому счету США плюс мелко нарубленный салат из лоскутных европейских государств.

Но представим себе следующую ситуацию (и в очередной раз подчеркнем — это только гипотеза): Россия нанесла удар специальными боеприпасами по мостовым переходам через реку Днепр.

Если реакция НАТО на применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта будет «разрушительной», то это означает массированный ракетно-ядерный удар со стороны США плюс участие в подобном ударе стратегических ядерных сил Франции и Соединенного Королевства.

Однако в этом случае последует ответно-встречный ракетно-ядерный удар со стороны России как по территории США, так и по объектам на территории европейских государств — участников НАТО. И это будет без всякого преувеличения ядерный апокалипсис. Никакого другого варианта развития событий в этом случае по определению не предполагается.

Представьте себе реакцию военно-политического руководства Соединенных Штатов на следующее донесение разведки — «Россия применяет для разрушения мостов через Днепр специальные боеприпасы мощностью от 2 до 5 кт».

И что? После всего этого в США закипит американский разум возмущенный, раздадутся призывы «Все как один умрем за украинские мосты!», «Дальнейшее существование США без этих мостов невозможно!», «Украина, мы с тобой!», «Даешь ракетно-ядерный удар по России!»

Очень сомнительно, что на практике будет реализовываться именно этот сценарий. Скорее всего, со стороны США в этом случае на словах будет проявлена особая озабоченность и, более того, из Белого дома будут с интересом и с некоторой отстраненностью наблюдать за дальнейшим развитием событий.

А без США никаких «разрушительных» реакций со стороны НАТО не может быть по определению. Более того, президент США может даже сказать — «ну, слава Богу, дождался теперь и у меня руки развязаны в вопросах применения ядерного оружия в вооруженных конфликтах на Ближнем, Среднем Востоке и в Азии».

Теперь о возможной реакции Европы на ограниченное применение ядерного оружия со стороны России в рамках СВО (в очередной раз подчеркнем, это всего лишь гипотеза).

И в который раз зададимся этим риторическим вопросом — «И что?». На площади Парижа, Лондона и Берлина высыпят толпы народа с плакатами «Победа или смерть! Умрем же, сограждане, в ядерном пламени за украинские мосты!», «Нам не жить без Украины!», «Даешь ядерный удар по Москве! И плевать нам, что Великобритания погрузится в воды Атлантического океана, а на месте Франции будет пролив имени Сталина!»

Да ерунда все это. Даже после применения специального оружия на Украине все дело со стороны Европы ограничится принятием какого-нибудь 22-го пакета санкций. И угрозы со стороны Рютте не более чем словесный понос. И даже гипотетически сгореть в пламени ядерного конфликта у Брюсселя, извините, кишка тонка.

Но в очередной раз напомним — Москва неоднократно опровергала спекуляции о возможности применения РФ подобного вооружения.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).