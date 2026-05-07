Латвия обвинила Россию в падении БПЛА на нефтебазу

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня считает ,что Россия якобы несет ответственность за падение БПЛА на одну из нефтебаз республики. Ее слова приводит «Sputnik Латвия».

Принадлежность беспилотника, упавшего на нефтебазу, пока неизвестна, но это, по словам политика, и не столь важно, поскольку «нужно помнить», что «агрессором» является Россия.

Как уточнила премьер-министр, она все еще ждет объяснений от ответственных ведомств. Кроме того, Силиня планирует предоставить Центру кризисного управления больше полномочий.

7 мая в Минобороны России сообщили, что средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил в воздушном пространстве Латвии были обнаружены шесть беспилотников.

Чуть позже пять из них пропали в районе города Резекне на востоке республики, шестой дрон сбили российские силы ПВО уже на территории РФ.

По данным Telegram-канала SHOT, БПЛА запускались с территории Житомирской области Украины и двигались по той же траектории, как и во время атак на Ленинградскую область в марте.

Ранее военный РФ рассказал, что ВСУ начали применять датчики движения для наведения БПЛА.