В Иране одобрили российскую вакцину «Спутник Лайт»

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» получила одобрение в Иране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник лайт» Министерством здравоохранения Исламской Республики Иран», — сообщили в фонде.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

В феврале посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал о том, что Россия и Иран договорились о совместном производстве вакцины от коронавируса «Спутник V». В июне Иран запустил производство первой партии российской вакцины.