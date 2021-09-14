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Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев этапирован в СИЗО Петербурга

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии и убил девять человек, этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.

По его словам, молодой человек был этапирован из московского СИЗО «Бутырка» в Петербург, предположительно, для проведения дополнительных экспертиз.

Ранее Галявиев заявил, что раскаивается в совершенном преступлении.

До этого «Газета ОНК», официальный орган Общественных наблюдательных комиссий, писала, что Галявиев признан невменяемым. После этого в Следственном комитете заявили, что экспертиза еще не закончена.

По словам юриста Глеба Подъяблонского, итоги психолого-психиатрической экспертизы, возможно, существенно повлияют на вердикт суда. Он допустил, что при признании невменяемым при совершении преступления, приговор Галявиеву могут смягчить.

11 мая 2021 года в гимназии №175 в Казани он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Галявиева задержали, а по факту нападения на учреждение было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом.

Обвиняемого арестовали 12 мая. 5 июля Басманный суд Москвы продлил срок ареста Галявиеву до 11 октября.

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