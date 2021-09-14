Подозреваемых в убийстве пенсионерки в Подмосковье задержали

Следователи задержали двух иностранных граждан, которые подозреваются в убийстве и изнасиловании пенсионерки в Сергиевом Посаде, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

«По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения. В настоящее время с подозреваемыми работает следователь», — сообщила она.

Следствие намерено проверить законность их нахождения в России и дать правовую оценку действиям или бездействиям должностных лиц, ответственных за порядок пребывания иностранных граждан на территории России. Назначен ряд экспертиз, в рамках расследования будет также проверена информация о причастности подозреваемых к другим преступлениям, добавила Врадий.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, о пропаже женщины, которую позже нашли погибшей, заявил ее сын. По его словам, женщина ушла с дачи и не вернулась домой.

«После этого в ночь на понедельник неизвестные пытались сломать дверь в общежитие, где живут мигранты», — рассказали представители правоохранительных органов. В понедельник, 13 сентября, общежитие было взято под охрану полиции.

После распространения информации об убийстве местной пенсионерки, группа жителей подмосковной деревни Бужаниново в городском округе Сергиев Посад собралась у общежития, где проживают мигранты. Собравшиеся обвиняют их в смерти пожилой женщины.