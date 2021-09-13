В Иркутской области 15 сентяря объявят траур по погибшим при крушении L-410

В Иркутской области будет объявлен траур по четырем погибшим при крушении самолета L-410 в среду 15 сентября, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Мы до последнего надеялись на лучшее. Увы, чуда не произошло. Четыре человека, включая пилота, погибли. Один — житель Иркутска, один — Ангарска, двое — из Магистрального. Мои соболезнования родным и близким», — написал Кобзев в Instagram.

При повторном заходе на посадку в Иркутской области разбился пассажирский самолет L-410. Он был обнаружен в четырех километрах от ВПП аэропорта поселка Казачинское после жесткой посадки. Инцидент произошел приблизительно в 23:15 (18:15 по московскому времени). L-410 находится в реке Киренга. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Четверо погибли, 12 пострадали. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

Ранее спасатели освободили пассажиров из салона воздушного судна.