Политолог назвал причины публикации доклада ФБР по теракту 11 сентября

Обнародованный ФБР документ о теракте 11 сентября 2001 года связан с попыткой Вашингтона подорвать влияние Саудовской Аравии, и Вашингтон намерен оказывать давление на Эр-Рияд, сообщил в беседе с РИА «Новости» политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

По его словам, главный смысл доклада заключается в том, что службы Саудовской Аравии были более тесно связаны с террористами, чем представлялось ранее, и до определенного момента публикация отчета «была неудобна».

«Поэтому это, естественно, сделали демократы, это сделал [Джо] Байден, для которого связь с Саудовской Аравией не является приоритетной. Он уже снизил вовлеченность США в конфликт в Йемене, и можно предположить, что давление на Саудовскую Аравию будет усилено, а отношения станут менее тесными», — прокомментировал эксперт.

Он также отметил, что при прошлых президентах США Дональде Трампе или Джордже Буше публикация подобного доклада была бы невозможна, так как их и руководство Саудовской Аравии связывали тесные контакты.

Федеральное бюро расследований США опубликовало первый из рассекреченных по указу президента США Джо Байдена документов по терактам 11 сентября 2001 года.

В документе, датированном апрелем 2016 года, содержится отчет о следственных мероприятиях, которые ФБР проводило в 2015 году с неким саудовцем, работавшим в консульстве в Лос-Анджелесе. Утверждается, что он сотрудничал с другими гражданами Саудовской Аравии, которые помогали террористам организовать атаки. В королевстве отрицают это.