Петербург вышел в лидеры по количеству суточного прироста случаев COVID-19

Санкт-Петербург обошел Москву по суточному приросту COVID-19, следует из данных оперштаба.

За прошедший день в Петербурге выявили 1 597 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в Москве — 1 592, а в Московской области — 718.

При этом за все время пандемии COVID-19 был зафиксирован у 592 129 жителей Петербурга, из них выздоровели 564 397 человек, умерли

21 017. В Москве всего коронавирусная инфекция подтвердилась у 1 586 173 пациентов, 1 464 100 вылечились, скончались 28 023.

Ранее сообщалось, что в России полный процесс вакцинации от коронавируса прошли 39,8 млн жителей страны, хотя бы одну прививку сделали 46,5 млн граждан. При этом власти планируют к 1 ноября достичь коллективного иммунитета в 80%, то есть через два месяца антитела к коронавирусу должны быть у 90 млн человек.