В Чите вертолет экстренно приземлился на реку

В Чите вертолет Robinson R-44 совершил экстренную посадку на воду, передает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

Инцидент случился утром в воскресенье на реке Чистинке в Железнодорожном районе города.

Ведомство сообщает, что на борту воздушного аппарата были его командир и один пассажир, которые не пострадали при посадке.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Забайкальскому краю, пилот вертолета сел на реку из-за некорректно введенной точки навигации GPS.

По данным ведомства, вертолет находится в исправном состоянии, но он не может взлететь. Решается вопрос о транспортировке летательного аппарата в место, с которого он сможет подняться в воздух.

Ранее в Татарстане вертолет приземлился на пляже среди людей.

До этого сообщалось, что вертолет сел в болото в Тюменской области. Воздушное судно вылетело с вертолетной площадки Устегунского месторождения по заданию ООО «Уватнефтегаз» на Тямкинское месторождение.