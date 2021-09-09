Суд в Новосибирске эвакуировали из-за заявления о гранатомете

Заельцовский районный суд Новосибирска эвакуировали из-за одной из подсудимых, заявившей, что у нее в сумке есть гранатомет и граната. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление суда.

Отмечается, что утром 9 сентября, когда женщина вошла в здание суда, на посту охраны судебный пристав потребовал показать документы, удостоверяющие личность и сумку для осмотра. После этого Екатерина Латышева заявила, что в ее сумке находятся гранатомет и граната. Судебный пристав потребовал от женщины положить сумку на стул и пройти в помещение судебных приставов по ОУПДС.

Приставы тут же позвонили в полицию. Суд эвакуировали, после проверки выяснилось, что женщина сообщила ложную информацию.

В управлении судебного департамента по Новосибирской области журналистам уточнили, что Екатерина Латышева проходит подсудимой по делу о мошенничестве в крупном размере на сумму более 1 млн рублей. Россиянка обвиняется в том, что без ведома людей, получая паспортные данные под видом кадрового агентства, оформляла на них кредиты в одном из банков.

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