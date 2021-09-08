Две жертвы 9/11 идентифицированы благодаря новейшей ДНК-технологии

Нью-Йорское управление судебно-медицинской экспертизы объявило о том, что им удалось идентифицировать еще двух жертв теракта 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает Fox News.

Одной из них была страховой агент Дороги Морган, имя другой жертвы родственники предпочли не раскрывать. Для опознания погибших используется новая технология, успешно опробованная на поиске преступников, и для успешного применения которой достаточно фрагмента кости или ткани человека «размером с драже Тик-Так».

«Двадцать лет назад мы пообещали семьям жертвам атаки на Всемирный торговый центр сделать все возможное, чтобы идентифицировать их близких, и с этими двумя новыми опознаниями мы продолжаем выполнять наше священное обязательство. Независимо от того, сколько времени пройдет с 11 сентября 2001 года, мы никогда не забудем этот день, и обязуемся использовать все инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении. чтобы убедиться, что семьи погибших тогда смогут узнать судьбу своих родных», — сказала доктор Барбара Сэмпсон, главный судмедэксперт города Нью-Йорк.

Как сообщает издание, на данный момент неидентифицированными остаются тела 40% жертв террористической атаки.

Ранее стало известно, что США рассекретят документы о терактах 11 сентября 2001 года.