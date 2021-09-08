Президент Мексики рассказал о последствиях мощного землетрясения

Президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем Twitter рассказал о последствиях мощного землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло на юго-западе страны.

«К счастью, серьезного ущерба нет <…> К настоящему времени мы не получали никаких сведений о погибших», — рассказал мексиканский президент.

В национальной сейсмологической службе Мексики уточнили, что после первого толчка в районе землетрясения было зафиксировано еще более 70 повторных толчков.

«К 22:00 7 сентября [06.00 по мск 8 сентября — прим. «Газеты.Ru»] было зафиксировано 73 повторных толчка после землетрясения магнитудой 7,1 в Герреро <…>, магнитуда самого сильного из них составила 5,2», — заявили сейсмологи в Twitter.

Ранее в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1.