Более 20 человек погибли в результате падения автобуса в овраг в Боливии

Свыше 20 человек погибли в результате падения автобуса в овраг в центральной части Боливии. Об этом заявил на странице в Twitter президент страны Луис Арсе.

«Мы получили скорбное сообщение, что в результате ДТП с участием автобуса рядом с Морочатой, департамент Кочабамба, погиб 21 человек и 12 пострадали», — написал глава государства в социальной сети.

Он также выразил соболезнования семьям жертв трагедии.

Предварительно, данный автобус следовал в город Кильякольо. Транспортное средство рухнуло, по неподтвержденным сведениям, с высоты 200 м. Точная причина ДТП неизвестна, состояние пострадавших не называется. Организована проверка в связи с падением автобуса с пассажирами в овраг.

Ранее в Адыгее женщина и двое детей стали жертвами большого ДТП. В пресс-службе уточнили, что погибли водитель Hyundai и два несовершеннолетних пассажира. Детям было 12 и 14 лет.