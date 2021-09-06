В Екатеринбурге с 19 этажа нового дома выпало окно

В ЖК «Светлый» в Екатеринбурге оконная рама рухнула на тротуар с девятнадцатого этажа, чудом не задев проходившую мимо пенсионерку, сообщает региональное издание Е1.

Предположительно, во время инцидента внутри квартиры никого не было. Жители квартиры, из которой выпало окно, так и не объявились.

«Чуть нашу бабулю не прибило. Люди с детской площадки закричали: «Уходите быстрее». Она до сих пор в себя прийти не может», — рассказала изданию жительница района по имени Светлана.

Другая жительница жилого комплекса, Дарья, пожаловалась, что в доме много «опасных» окон и балконов — «раньше не падали окна, но их качество ужасное, все жалуются». По ее словам, застройщик утверждает, что подрядчик стал банкротом, и средств исправлять недостатки нет.

Ранее стало известно, что женщина от застройщика получила удар в живот, защищая тротуарную плитку в Екатеринбурге.