На Украине не исключили переход с газа на дрова и навоз

Бывший депутат Верховной рады, генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль считает, что если Киев не сможет договориться с Москвой о будущих поставках газа, то украинцам придется переходить на дрова и навоз. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на телеканал «Наш».

По его версии, в случае самого худшего расклада украинская столица перестанет поддерживать газотранспортную систему страны, потому что транзит газа из России не позволит окупать ее содержание.

Экс-депутат подчеркнул, что Украине пора признать отсутствие возможности закупать газ из других стран.

«Позиция власти должна быть другой — газ у агрессора мы не покупаем. Значит, переходим на дрова, солому, сено, кизяки и уголь, которого тоже нет», — подчеркнул Москаль.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» призвал ввести санкции против «Газпрома».

Также акции «Газпрома» обновили 13-летний максимум.