Минфин России упростит возврат денег жертвам мошенников

Министерство финансов России разрабатывает механизм, который ускорит процесс взаимодействия банков, ЦБ и правоохранительных органов по возвращению похищенных мошенниками денег. Об этом сообщают «Известия».

По словам источника издания в полиции, более чем в 90% случаев украденные средства вернуть не удается. Причина в том, что в стране не существует механизма, который автоматически возвращал бы деньги жертвам преступников.

По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, система, которую предлагают ввести в министерстве, несовершенна.

«Процедура, которую предлагают ввести в Минфине, в теории сократит срок до нескольких дней, в лучшем случае, часов. Однако в данном случае счет идет на минуты. Как правило, получив деньги, мошенники проводят еще две-три операции по переводу и похищенные деньги уже снимаются с банкомата», — отметил он.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали схему обмана россиян с выдачей кредита без их ведома. Одной из жертв таких злоумышленников стал инженер из Твери. Неизвестный отправил на его счет в банке 45 тыс. руб., но вернуть эти деньги ему не удалось, так как в переводе отсутствовали реквизиты отправителя. Спустя неделю мужчине позвонил представитель микрофинансовой организации из другого города и попросил погасить заем. В итоге россиянину с трудом удалось вернуть эти денежные средства.