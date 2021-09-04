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Талибы* ищут афганских проституток на порносайтах, чтобы казнить их

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Allauddin Khan/AP

Представители движения «Талибан (организация запрещена в России)» занимаются просмотром порносайтов, чтобы вычислить афганских проституток, пишет газета The Sun, ссылаясь на источники.

По данным издания, в распоряжении талибов уже есть данные ряда секс-работниц.

Как рассказали источники, этим девушкам грозит смертная казнь. Особую ярость у боевиков движения вызывают женщины, которые занимаются сексом с европейцами.

«Поскольку на видео, которые публиковали афганские бордели, присутствуют явные указатели их местоположения, этим женщинам сейчас грозит серьезная опасность быть похищенными или убитыми самыми ужасными способами, которые только можно вообразить», — заявил один из источников.

Ранее представитель «Талибана» Сухейль Шахин заявил, что женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе, и отметил, что США не должны пытаться изменить культуру страны.

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События в Афганистане
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