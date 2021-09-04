Семь человек пострадали при теракте в новозеландском Окленде

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что семь человек пострадали в результате теракта в городе Окленд. Видеоролик с ее обращением опубликован на YouTube-канале газеты New Zealand Herald.

«Вчера пострадали семь человек. Пятеро из них находятся в больнице, трое – в тяжелом состоянии», — рассказала Ардерн.

Она отметила, что нападавший был известен властям и находился под наблюдением правоохранителей, но ранее он не совершал никаких преступных действий, которые позволили бы посадить его в тюрьму, прежде чем он совершил нападение.

Комиссар местной полиции Эндрю Костер добавил, что среди пострадавших не было представителей служб правоохранительных органов, в инциденте пострадали только обычные посетители магазина.

Ранее в районе Нью-Линн на западе новозеландского Окленда днем 3 августа (примерно 14.40 по местному времени) вооруженный холодным оружием преступник совершил нападение на посетителей супермаркета Countdown в торговом центре LynnMall.

Власти страны подтвердили, что нападавший был экстремистом-сторонником ИГ (организация запрещена в России) и входил в список наблюдения за террористами службы нацбезопасности.