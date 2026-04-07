Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Франция разместила истребители рядом с границей РФ

MWM: Франция разместила истребители Rafale в 130 км от границы РФ
A. Perez Meca/Global Look Press

Франция разместила истребители Rafale на литовской базе, в 130 км от границы России. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

«ВКС Франции разместили свои истребители Rafale на Шяуляйской авиабазе», — говорится в публикации.

По данным издания, Франция рассчитывает, чтобы развернутые в Литве истребители играли ведущую роль в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

В марте сообщалось, что три государства — Литва, Эстония и Латвия — якобы открыли свое воздушное пространство для атакующих Россию украинских БПЛА. В министерстве обороны Латвии заверили, что страны Прибалтики не участвуют в планировании и организации ударов Украины по российской территории.

В свою очередь министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что появившаяся в СМИ информация о выдаче официального разрешения на использование воздушного пространства страны украинскими БПЛА не соответствует действительности.

Ранее жители Эстонии пожаловались на летающие над страной украинские дроны.

 
Теперь вы знаете
Правда ли, что женщины старше 45 лет не могут найти работу в 2026 году?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!