Мутко раскритиковал большинство российских городов

Глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что около 70% российских городов не соответствуют индексу качества городской среды. Такое заявление он сделал на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), передает агентство «Прайм».

Этот индекс разработали Минстрой России и компания «Дом.РФ» при участии КБ «Стрелка». Качество городской среды оценивают по таким 36 параметрам, как, например, благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог и качество общественных пространств.

«Мы с Минстроем постоянно проводим работу и видим, что из 1118 городов, порядка 70% не соответствуют критериям индекса качества городской среды. Это и дороги, и транспорт, и экология, доступность инфраструктуры и так далее», — сказал Мутко.

VI ВЭФ проходит 2–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Ранее россияне назвали самые привлекательные города для переезда. Лидерами списка оказались Москва (22%), Санкт-Петербург (14%) и Сочи (10%).