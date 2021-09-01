В Чите возбудили дело в отношении сбившего двух человек водителя

Полиция в Чите возбудила уголовное дело в отношении 35-летнего водителя внедорожника, который сбил на тротуаре в центре города двух пешеходов. В результате ДТП молодой человек скончался на месте происшествия, девушку госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Забайкальскому краю.

«В минувший вторник в Чите 35-летний водитель внедорожника Nissan Terrano, проехав через бордюрное ограждение, совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП, однако в последствии был задержан автоинспекторами», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по факту дорожного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Уточняется, что задержанному грозит до 12 лет лишения свободы. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в МВД.

Днем ранее грузовой автомобиль насмерть сбил россиянку, отдыхающую с семьей в Египте. Муж погибшей был доставлен в больницу города Суэц.