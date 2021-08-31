Сын новозеландского министра ворвался в комнату с морковкой во время интервью

Во время интервью министра социального развития Новой Зеландии Кармел Сепулони иностранной радиостанции, в ее комнату забежал сын и стал размахивать морковкой фаллической формы перед камерой. Об этом пишет USA Today.

Мальчик, заметив, что мать занята делом, начал ей мешать и кричать, а министр попыталась безуспешно отобрать у него овощ.

«Тот самый момент, когда ты даешь лайв-интервью в зуме и твой сын забегает в комнату, крича и размахивая морковкой, напоминающей деформированный мужской орган. Да, мы почти что деремся напротив камеры. И да, сейчас я смеюсь над этой ситуацией, но не в тот момент!» — написала министр в своем аккаунте в Twitter.

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