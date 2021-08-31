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Житель Лондона нашел свою дочь спустя 58 лет поисков

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ITV

87-летнему выходцу из Гайаны Рою Дэвиду спустя 58 лет поисков наконец-то удалось найти свою дочь, с которой он потерял связь после развода с ее матерью. Об этом сообщает Daily Mail.

Рой всю жизнь проработал на торговых судах и переезжал с одного места на другое. В 19 лет в Нью-Йорке он встретился с медсестрой по имени Сильвия, от которой и родилась его первая дочь Шерил. Однако брак был тяжелым, так как его жене и теще не нравилось то, что большую часть времени он проводил в море, не успевая заботиться о ребенке. Пара развелась, однако Рой продолжал регулярно навещать свою дочь до того момента, как в один день она и ее мать исчезли, не оставив о себе никакой весточки. Спустя некоторое время моряк переехал в Лондон, женился и обзавелся новыми детьми, но, как он признается, никогда не забывал о своем первом ребенке.

Выйти на связь со своей дочерью ему удалось благодаря британскому аналогу шоу «Жди меня». Команде удалось выяснить, что Шерил до сих пор живет в Нью-Йорке. У нее уже есть внуки и правнуки.

«Я был на девятом небе от счастья, когда узнал об этом. Эта ситуация сделала меня совершенно новым человеком. Теперь я могу не ощущать чувство вины и недосказанности, когда цель моей жизни выполнена», — сообщил изданию Рой.

Команда телепередачи уже устроила ей встречу с ее сводным братом, о существовании которого она никогда не знала, а сейчас планирует организацию визита Роя в Нью-Йорк. Шерил сообщила, что не держит обиды на отца и находится в предвкушении воссоединения.

«Сейчас, впервые за очень долгое время, я могу позволить себе радость от осознания того факта, что меня любили все это время. Моя мечта и надежда о любящем отце наконец-то превратилась в жизнь», — написала она в письме своему отцу.

Ранее сообщалось, что паре в Китае удалось найти сына, который был похищен и продан в возрасте двух лет.

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