На Сахалине возбудили дело об убийстве после пропажи двух женщин в лесу

Поронайским межрайонным следственным отделом СК по Сахалинской области возбуждено уголовное дело после того, как в лесу на севере Сахалина пропали 32-летняя Екатерина Галагина и 50-летняя Елена Егорова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Учитывая, что полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств произошедшего возможно лишь в рамках производства предварительного следствия, по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения пропавших женщин, а также, обстоятельств их исчезновения», — говорится в пресс-релизе.

Галагина и Егорова пропали утром 24 августа 2021 года. Они отправились в лес возле гор Вайда — на 17 км дороги, соединяющей поселок городского типа Смирных и поселок Первомайск.

Ранее в Тюмени 30 июня ушла из дома и не вернулась восьмилетняя девочка. Ее тело нашли только 19 августа сотрудники заправки, косившие траву рядом с бензоколонкой.

По подозрению в убийстве был задержан бывший полицейский Виталий Бережной. В его квартире нашли коврик, в который было завернуто тело ребенка. Мужчина признал свою вину.