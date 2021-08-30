Ураган «Ида» оставил Новый Орлеан без света

В Новом Орлеане, штат Луизиана, из-за урагана «Ида» полностью отключилась система электроснабжения. Об этом сообщает в Twitter организация NOLA Ready, которая помогает жителям города справляться со стихийными бедствиями.

«Energy New Orleans (энергетическое управление города — прим. ред.) подтвердило, что в Новом Орлеане нет электричества. Электричество в городе вырабатывается только генераторами», - говорится в сообщении.

Ранее Ураган гидролог геологической службы Соединенных Штатов Скотт Перьен рассказал в интервью телеканалу CNN, что ураган «Ида» в пригороде Нового орлеана заставил повернуть вспять крупнейшую американскую реку Миссисипи. По его словам, причина этого «чрезвычайного явления» заключается в ураганном ветре, скорость которого превышала 65 м/с, и штормовом приливе в Мексиканском заливе, куда впадает река.

До этого губернатор Луизианы Бел Эдвардс предупредил местных жителей, что «Ида» может оказаться самым сильным ураганом с середины XIX века.

Новый Орлеан — крупнейший город Луизианы, в нем проживает около 380 тыс. человек.