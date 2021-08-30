Ураган «Ида» повернул вспять Миссисипи

Ураган «Ида», который бушует на Южном побережье США, заставил крупнейшую американскую реку Миссисипи течь в обратную сторону. Об этом в интервью телеканалу CNN рассказал сотрудник геологической службы Соединенных Штатов Скотт Перьен.

«Течение реки замедлилось от примерно двух футов (0,6 метра) в секунду до полуфута (0,15 метра) в секунду в обратном направлении», — рассказал Перьен, который работает недалеко от Нового Орлеана в штате Луизиана, оказавшемся под ударом стихии.

По его словам, причина этого «чрезвычайного явления» заключается в ураганном ветре, скорость которого превышала 65 м/с, и штормовом приливе в Мексиканском заливе, куда впадает Миссисипи.

Ученый добавил, что подобную картину он наблюдал 16 лет назад, когда ураган «Катрина» разрушил Новый Орлеан.

Ранее губернатор Луизианы Бел Эдвардс предупредил местных жителей, что «Ида» может оказаться самым сильным ураганом с середины XIX века.

До этого Руководство Кубы назвало ущерб, нанесенный ураганом «Ида» незначительным.