Адвокат считает задержание в Швейцарии Клюшина было «ловушкой США»

Российский предприниматель Владислав Клюшин был задержан в Швейцарии по политическим мотивам, считает его адвокат Оливер Сирик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью адвоката в газете Le Matin Dimanche.

По его словам, Соединенные Штаты добиваются выдачи россиянина потому, что он работал в ИТ и знает «стратегические государственные секреты».

«США устроили ему ловушку в Швейцарии», — заявил адвокат.

Задержанный в Владислав Клюшин, как сообщалось, является основателем и владельцем ИТ-компании «М13». Ему грозит экстрадиция в Соединенные Штаты, где его считают причастным к финансовым махинациям. Россиянина обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников. Федеральный офис юстиции Швейцарии уже принял решение об экстрадиции Клюшина, но оно может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде.

Компания «М13», которой по утверждению издания, владеет задержанный, разработала несколько лет назад систему мониторинга СМИ «Катюша». В 2016 году организация выиграла тендер, который был объявлен администрацией президента и правительством. В начале 2021 года «М13» заключила новый контракт на мониторинг СМИ. Заказчиком выступило Минцифры. Сумма договора составила более 295 млн рублей.

Предполагается, что российский бизнесмен Владислав Клюшин также владеет политическим Telegram-каналом «Незыгарь», который ведется анонимно и поставляет политические инсайды.