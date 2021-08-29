Шойгу рассказал о взаимоотношениях с Путиным

Министр обороны Сергей Шойгу в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» рассказал, что между ним и президентом РФ Владимиром Путным есть взаимопонимание.

«Действительно, взаимопонимание есть, но я не думаю, что мы, я не считаю возможным такими вещами делиться — о своих отношениях с верховным главнокомандующим», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

По его словам, они с Путным знают друг друга «очень много лет», но в то же время он волновался, когда президент предложил ему возглавить избирательный список «Единой России».

Ранее в Москве прошел второй этап съезда «Единой России», на котором утвердили Народную программу, с которой партия пойдет на сентябрьские выборы в Госдуму. На первом этапе Съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Владимира Путина в первую пятерку списка партии вошли, в частности, министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Партия собирала предложения в народную программу больше двух месяцев. На площадках «Единой России» состоялась серия онлайн-консилиумов, стратегических сессий, круглых столов. Свои инициативы очно и онлайн на сайт NP.ER.RU внесли эксперты, общественники, депутаты, жители регионов.