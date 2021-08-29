Кучу недоставленных посылок нашли на мусорке в Екатеринбурге

На одной из свалок в Екатеринбурге оказалось несколько мешков с недоставленными посылками — по сообщению местных жителей, их привезли утром 28 августа. Об этом пишет региональное издание E1.

В «Почте России» пояснили, что обнаруженные отправления не имеют к ним отношения — по словам сотрудников, их посылали из Узбекистана другими транспортными компаниями.

Сообщается, что часть бесхозных посылок присвоили себе местные жители, уцелевшие временно забрала «Почта России». Как ожидается, позже их отправят в региональное таможенное управление.

«Это неотслеживаемые посылки, которые, скорее всего, доставляли другие транспортные компании. Мы передадим все найденные упаковки коллегам из Уральского таможенного управления для дальнейшего расследования», — уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что тиктокер из Екатеринбурга выплатит штраф за ношение формы инспектора ГИБДД.