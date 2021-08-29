В Одессе радикалы напали на силовиков после ЛГБТ-марша

В Одессе ЛГБТ-марш завершился столкновениями радикалов с полицией, сообщает Национальная полиция Одесской области.

Спустя 20 минут после завершения акции появилась группа провокаторов, которые устроили драку с правоохранителями с применением слезоточивого газа.

В результате пострадали 29 полицейских, им была оказана медицинская помощь. Для выяснения обстоятельств в отдел были доставлены 51 человек.

Произошедшие было квалифицировано по статьям уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», «Массовые беспорядки» и «Хулиганство».

По данным издания «Сегодня», представители организации «Традиция и порядок» напали на автобус с участниками ЛГБТ-марша. Силовики попытались оттеснить радикалов, однако те применили газовые баллончики.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла стычка между полицией и противниками акции ЛГБТ.