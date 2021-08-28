В крупном ДТП под Воронежем пострадали шесть человек

Три автомобиля и автобус столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области, пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«В Бобровском районе Воронежской области 52-летний водитель автомобиля Toyota Prius, житель Приморского края, допустил наезд на стоящий автомобиль Skoda Karoq, за рулем которого находилась 33-летняя жительница Калуги. После этого Skoda столкнулась с Kia Сeed, которая в свою очередь самопроизвольно столкнулась со стоящим впереди автобусом MAN», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадали водитель Skoda и его два пассажира — ребенок и подросток 14 лет, пассажирки Kia — восьми, 18 и 46 лет. Характер травм не уточняется.

Пассажиры автобуса — 48 человек — не пострадали.

Ранее сообщалось, что что маршрутный автобус взорвался возле остановки общественного транспорта на улице Кольцовской в Воронеже. В результате трагедии погибли два человека и 26 пострадали.