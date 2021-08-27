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Разведка США опубликовала доклад о происхождении COVID-19

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Reuters

Разведка США считает, что COVID-19 не был разработан как биологическое оружие. Рассекреченная версия доклада американского разведсообщества была размещена на сайте офиса директора Национальной разведки.

В документе говорится, что большинство ведомств Соединенных Штатов также полагают, что коронавирус, «вероятно, не был создан при помощи генной инженерии».

В отчете также сказано, что американские разведслужбы по-прежнему не пришли к единому выводу относительно происхождения COVID-19 и «их мнения до сих пор расходятся». Все ведомства согласны, что такие две гипотезы, как «естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории», являются правдоподобными, отмечается в тексте.

Ранее сообщалось, что американская разведка представила президенту США Джо Байдену доклад о происхождении коронавирусной инфекции, но в докладе нет четких выводов.

В конце мая Байден призвал американскую разведку уделить больше внимания теории происхождения коронавируса и сообщить об итогах в течение 90 дней. Он отметил, что США также будут продолжать работать с партнерами-единомышленниками, чтобы «заставить Китай» участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании.

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Коронавирус 2019-nCoV
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