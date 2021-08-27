Поклонская переболела COVID-19 и указала на недоработки в здравоохранении

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в беседе с РИА «Новости» заявила о том, что переболела COVID-19.

«Болела коронавирусом. Температура была, но, слава Богу, выздоровела», — сказала она.

Политик добавила, что во время болезни она обратила внимание на ряд недоработок в отечественной системе здравоохранения.

«К примеру, на мою просьбу подсказать номер телефона для вызова на дом медика для сдачи анализов на COVID-19 не смог ответить даже министр здравоохранения республики», — отметила она.

Ранее стало известно, что зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская может получить назначение на дипломатический пост. А именно, стать послом России в Кабо-Верде. Как ожидается, коллеги в Госдуме рассмотрят вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской в ближайшее время. Опыта дипломатической работы у Поклонской нет.