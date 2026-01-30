Размер шрифта
Российские войска начали окружение крупного логистического центра ВСУ в ДНР

Иди и смотри: ВС РФ окружают Красный Лиман в ДНР с севера, востока и юга
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Российские военнослужащие в результате успешных боевых действий начали окружение Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), имеющего важное тактическое значение, поскольку является крупным логистическим центром Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части наступают с севера, востока и юга на Красный Лиман», --― говорится в сообщении.

По информации авторов Telegram-канала, в данный момент населенный пункт уже находится в «полуокружении». Кроме того, ожесточенные бои идут у Святогорска в ДНР.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские бойцы ведут уличные бои в Красном Лимане.

26 января глава ДНР заявил, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) отдельными группами проникают в кварталы Красного Лимана. Он подчеркнул, что боевые действия на Краснолиманском направлении разворачиваются в районе самого города.

Позднее стало известно, что подразделения ВСУ попали в огневой мешок в Красном Лимане.

Ранее депутат Госдумы назвал позицию Зеленского по Донбассу наплевательской.
 
