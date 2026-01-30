Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между США и Ираном

Эрдоган: Турция готова выступить посредником между США и Ираном для деэскалации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил иранскому коллеге Массуду Пезешкиану о том, что Анкара готова выступить посредником между США и Ираном. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера, передает РИА Новости.

Отмечается, что между политиками состоялся телефонный разговор, в ходе которого были обсуждались двусторонние отношения между странами, а также эскалация в регионе.

«В ходе беседы президент Эрдоган подчеркнул, что Турция готова выступить посредником между Ираном и США для снижения напряженности и урегулирования проблем», — сообщила канцелярия турецкого лидера.

Кроме того, Эрдоган сообщил о запланированной на 30 января встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

11 января телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривал военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

21 января министр иностранных дел Ирана выступил с резким предупреждением в адрес США. По его словам, мощные вооруженные силы исламской республики «без колебаний ответят всем, что у нас есть, если мы подвергнемся новой атаке».

Ранее Трамп заявил о приближении «большой прекрасной армады» США к Ирану.