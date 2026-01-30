Размер шрифта
Переехавший в РФ Мартин Джон Кук сыграет владельца казино в сериале

Премьера сериала «Казино» с Леной Трониной состоится в 2026 году
Премьера драматического сериала «Казино» с Леной Трониной в главной роли состоится в 2026 году. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Действие разворачивается в начале 1990‑х. Главная героиня — выпускница мехмата Маша Румянцева (Тронина). Чтобы спасти семью, она устраивается крупье в одно из первых игровых заведений Москвы — плавучее казино QUEEN'S.

В каст также вошли Мария Мацель в роли веселой и бойкой соседки Маши по общежитию Влады, Мила Ершова (яркая, красивая и хитрая соблазнительница Рита), Виктория Иванова, сыгравшая девушку, мечтающую о карьере певицы Лену, и другие. Роли владельцев казино исполнили актер из Великобритании Мартин Джон Кук, который живет в РФ с 2006 года, и Дин Майер (Австралия).

Режиссером проекта выступил Алексей Кузмин‑Тарасов («Неверные», «Фейк»), а шоураннером — Александра Ремизова (продюсер драм «Нулевой пациент», «Монастырь», «Игры»). Производством проекта занималась кинокомпания «Лунапарк» при участии Плюс Студии для Кинопоиска.

Ранее сообщалось, что актриса Екатерина Волкова раскрыла драму своей героини в сериале «Резервация».
 
