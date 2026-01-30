Алькарас одолел Зверева и впервые в карьере вышел в финал Australian Open

Шестикратный чемпион турниров Большого шлема, первая ракетка мира Карлос Алькарас пробился в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2026), одолев немца Александра Зверева.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

В третьем сете Карлос Алькарас взял медицинский тайм-аут из-за судорог, из-за чего начал заметно хромать. Эта пауза вызвала видимое недовольство Александра Зверева. Немецкий теннисист получил шанс завершить матч в пятом сете, когда вышел вперед 5:4 и подавал на матч, но не сумел реализовать этот ключевой гейм.

Матч продолжался 5 часов 27 минут, став третьим по продолжительности в истории Australian Open. Рекорд принадлежит финалу 2012 года, где Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля за 5 часов 53 минуты.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

