Россиянка выжила после 34 ударов ножом, которые ей нанесла двоюродная сестра

В Кемерове женщина получила от двоюродной сестры 34 ножевых удара и выжила. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года, когда женщина приехала в гости к двоюродной сестре и они устроили застолье со спиртными напитками. Однако в какой-то момент родственницы поссорились, и в ходе конфликта хозяйка жилища схватила кухонный нож и 34 раза ударила оппонентку в область груди, живота, шеи, рук и ног. После случившегося пострадавшую с многочисленными ранениями доставили в больницу, ее здоровью оказался причинен тяжкий вред.

Подозреваемую установили и задержали. Уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу, теперь нападавшей грозит до десяти лет лишения свободы.

