Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Россиянка выжила после 34 ударов ножом, которые ей нанесла двоюродная сестра

В Кемерове женщина выжила после 34 ножевых ударов, нанесенных двоюродной сестрой
Bill Livingstone/Shutterstock/FOTODOM

В Кемерове женщина получила от двоюродной сестры 34 ножевых удара и выжила. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года, когда женщина приехала в гости к двоюродной сестре и они устроили застолье со спиртными напитками. Однако в какой-то момент родственницы поссорились, и в ходе конфликта хозяйка жилища схватила кухонный нож и 34 раза ударила оппонентку в область груди, живота, шеи, рук и ног. После случившегося пострадавшую с многочисленными ранениями доставили в больницу, ее здоровью оказался причинен тяжкий вред.

Подозреваемую установили и задержали. Уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу, теперь нападавшей грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин изрезал ножом пасынка и его друга и сбежал в лес.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!