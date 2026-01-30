Размер шрифта
Общество

Начальник почты в Благовещенске год воровал деньги пенсионеров

В Благовещенске начальник почтового отделения украл у пенсионеров 1,2 млн рублей
В Амурской области бывший начальник почтового отделения признан виновным в хищении более 1,3 млн рублей, предназначенных для выплаты пенсий и пособий. Об этом сообщает Благовещенский городской суд.

По данным суда, с марта 2022 по март 2023 года мужчина присваивал вверенные ему средства. Он похищал наличные из кассы участка доставки пенсий, а также удерживал деньги, поступавшие через мобильный терминал из сельского отделения почты.

Общая сумма ущерба составила свыше 1,3 млн рублей. Нарушения вскрылись в ходе служебной проверки. Подсудимый полностью признал вину и возместил ущерб еще до начала судебного процесса. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

До этого в Омской области подросток украл с почты мешок с пенсиями. Юношу задержали в Тюменской области. При досмотре у него было обнаружено около 250 тысяч рублей.

Ранее россиянка из-за сбоя в приложении украла у банка полмиллиона рублей.
 
